Premio di Laurea 2024-2025 | San Pietro Vernotico celebra le sue eccellenze

Il Premio di Laurea 2024-2025 di San Pietro Vernotico è stato consegnato lunedì 29 dicembre presso il Cinema Massimo. Organizzato dall'associazione Caffè Letterario, l’evento ha riconosciuto le eccellenze accademiche del territorio, valorizzando i giovani laureati e il loro percorso di studi. Un momento di riflessione e di celebrazione delle competenze che contribuiscono allo sviluppo della comunità locale.

SAN PIETRO VERNOTICO - Una serata carica di significato quella di lunedì 29 dicembre scorso, quella vissuta nella suggestiva cornice del Cinema Massimo di San Pietro Vernotico, in occasione del conferimento del Premio di Laurea 2024-2025, promosso dall'associazione Caffè Letterario.

