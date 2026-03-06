San Potito Sannitico ospita la terza edizione de Il Grido di Cristo di Michele Schiano

A San Potito Sannitico si tiene la terza edizione de “Il Grido di Cristo”, una sacra rappresentazione ideata e diretta da Michele Schiano. Quest'anno l’evento si svolge presso i lavatoi vicino alla Chiesa di Santa Caterina nel centro del paese. La rappresentazione ricorda la Passione di Cristo e coinvolge la comunità locale in una manifestazione religiosa e culturale.

In Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Torna a vibrare la storia della Passione di Cristo con la terza edizione de “Il Grido di Cristo”, sacra rappresentazione ideata e diretta da Michele Schiano, che quest’anno sceglie come location i lavatoi a ridosso della Chiesa di Santa Caterina, nel cuore di San Potito Sannitico. L’appuntamento è per il 3 aprile 2026. Il sindaco Francesco Imperadore sottolinea: “La Pasqua ci offre un messaggio di pace e riconciliazione. Accogliere Michele Schiano è per noi motivo di orgoglio e certezza di emozioni autentiche”. Schiano spiega: “La scelta di San Potito Sannitico non è casuale. 🔗 Leggi su Casertanews.it

San Potito Sannitico celebra un’Epifania solidale a favore dell’UnicefUn’iniziativa di solidarietà caratterizzerà l’Epifania 2026 a San Potito Sannitico.

Terza edizione de "La Tombolata di San Sebastiano" a RacaleRACALE - Il Comitato Festa San Sebastiano di Racale organizza la terza edizione della Tombolata di San Sebastiano.