San Potito Sannitico celebra un’Epifania solidale a favore dell’Unicef
San Potito Sannitico celebra l’Epifania 2026 con un’iniziativa solidale a favore dell’Unicef. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Francesco Imperadore, ha deciso di sostituire i regali tradizionali per i bambini con donazioni all’organizzazione internazionale, impegnata nella tutela dei diritti e del benessere dei bambini in tutto il mondo. Un gesto di solidarietà che coinvolge la comunità in un momento di condivisione e attenzione alle cause globali.
Un’iniziativa di solidarietà caratterizzerà l’Epifania 2026 a San Potito Sannitico. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco Imperadore ha scelto di sostituire i tradizionali doni per i bambini con donazioni all’Unicef, l’organizzazione internazionale impegnata nella tutela dei. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Leggi anche: San Potito Sannitico in trasformazione: nuovi investimenti su strade, scuole e aree pubbliche
Leggi anche: Prodotti per l'igiene e per la casa, Lions Club promuove una raccolta a favore dell’Emporio solidale
San Potito Sannitico, Epifania solidale: l’Amministrazione Imperadore sceglie l’Unicef - Un’Epifania diversa, lontana dai doni tradizionali e più vicina ai valori della solidarietà. pupia.tv
Un posto dove sentirsi accolti, prima ancora di sedersi a tavola. San Potito Sannitico (CE) - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.