San Potito Sannitico celebra un’Epifania solidale a favore dell’Unicef

San Potito Sannitico celebra l’Epifania 2026 con un’iniziativa solidale a favore dell’Unicef. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Francesco Imperadore, ha deciso di sostituire i regali tradizionali per i bambini con donazioni all’organizzazione internazionale, impegnata nella tutela dei diritti e del benessere dei bambini in tutto il mondo. Un gesto di solidarietà che coinvolge la comunità in un momento di condivisione e attenzione alle cause globali.

