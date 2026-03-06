Rubati furgone ed escavatore del Comune di San Giorgio Morgeto | due arresti

Due persone sono state arrestate dopo il furto di un furgone e di un escavatore appartenenti al Comune di San Giorgio Morgeto. I mezzi, essenziali per i servizi pubblici dell’amministrazione, erano stati rubati e il loro furto aveva causato disagi all’attività dell’ente e preoccupato i residenti. Le forze dell’ordine hanno identificato e fermato i presunti responsabili, rendendo possibile il recupero dei veicoli.

I carabinieri della stazione hanno eseguito un'ordinanza di misura cautelare, emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Palmi nei confronti dei presunti responsabili Smascherati i presunti autori del furto di un furgone e di un escavatore del Comune di San Giorgio Morgeto, mezzi fondamentali per i servizi pubblici dell'Amministrazione comunale, che avevano provocato un danno concreto all'operatività dell'ente e suscitato forte preoccupazione tra i cittadini. Le indagini dei carabinieri hanno permesso di ricostruire ogni dettaglio della vicenda. Le indagini hanno infatti consentito di raccogliere gravi e concordanti indizi di colpevolezza in relazione a un furto aggravato in concorso.

