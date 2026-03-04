Le attività del Ceas del Parco Pronto il calendario delle escursioni

Il Ceas del Parco ha annunciato il calendario delle escursioni, con un programma di attività pensato per chi desidera esplorare il territorio a piedi. Le iniziative sono programmate per i prossimi mesi e prevedono diverse uscite nel parco, accompagnate da guide esperte. Le escursioni sono aperte a tutti e si svolgeranno in vari giorni, con l’obiettivo di coinvolgere i partecipanti nella scoperta delle aree naturali.

Camminando nel parco, a stretto contatto con la natura: pronto il programma di iniziative promosso dal parco naturale regionale di Montemarcello-Magra-Vara, un articolato "itinerario nel territorio" pensato per cittadini e turisti che desiderano conoscere e vivere in modo autentico le ricchezze ambientali, storiche e culturali dell'area protetta. Dal rafting alle escursioni, dal birdwatching alla passeggiata speleologica. Primo appuntamento domenica a cura del Centro Sport avventura -Brugnato con il rafting per tutti sulle acque del fiume Vara. Il 19 marzo 'Giardini coloranti', percorso con Centro Antares alla Batteria Chiodo. Altri appuntamenti seguiranno ogni mese fino a dicembre.