Rieti | ogni venerdì Luigi Spaghetti analizza i problemi della città

Rieti si prepara ad un nuovo appuntamento con l’attualità locale. L’editoriale “Spaghetti in Corsivo”, condotto da Luigi Spaghetti, torna ogni venerdì alle 21 sul canale 210 di TV, offrendo un approfondimento sulle tematiche cittadine e sui personaggi che ne fanno da protagonisti, con un su riflessioni e dibattiti sui temi più rilevanti per la comunità reatina. La programmazione di TV si arricchisce di un appuntamento fisso per i cittadini, desiderosi di comprendere meglio le dinamiche della propria città e di partecipare al dibattito pubblico. L’editoriale di Luigi Spaghetti, in onda ogni venerdì, si configura come un’occasione per analizzare le questioni più urgenti che riguardano il territorio, offrendo uno spazio di confronto e di approfondimento.🔗 Leggi su Ameve.eu

Premio Letterario Città di Rieti, venerdì 6 febbraio arriva Livio Galla con “Il Canto dei telai”Venerdì 6 febbraio, alle 17, la Biblioteca Paroniana di Rieti ospiterà Livio Galla, che presenterà il suo libro “Il Canto dei telai”.

Catanzaro a confronto: “Monitor” analizza ostacoli e possibili rilanci per il futuro della città.Il programma “Monitor” ha messo sotto controllo la situazione di Catanzaro, dopo che la città ha vissuto mesi di difficoltà economiche e sociali.

