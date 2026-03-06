restyling del viale il comune tira dritto

Il Comune ha deciso di procedere con il restyling del Viale della Vittoria, nonostante le proteste delle categorie economiche. La questione ha generato tensioni tra l’Amministrazione Fiordelmondo e gli esercenti, che contestano il progetto e le modalità di attuazione. La riqualificazione, inizialmente condivisa, ora si scontra con le resistenze di chi opera nel settore commerciale lungo la strada.

Non si placa la tensione sul futuro del Viale della Vittoria. Quello che doveva essere un percorso di riqualificazione condiviso si è trasformato in uno scontro frontale tra l'Amministrazione Fiordelmondo e le categorie economiche. Alla nuova e decisa richiesta di ascolto avanzata da commercianti e artigiani, la Giunta risponde con un'accelerazione netta: il restyling non si ferma e l'iter per l'appalto dei lavori è partito mercoledì. La frattura è diventata insanabile dopo che la Cna di Jesi ha espresso, non certo per la prima volta forti riserve sul masterplan presentato lo scorso novembre. L'associazione ha chiesto un reale "dietrofront",...

