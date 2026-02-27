Tre artiste sulla scena per l’8 marzo
Per l’8 marzo si prepara una serata dedicata alle artiste che interpretano musica e narrazione con passione e talento. Uno spettacolo che unisce diverse espressioni artistiche, offrendo al pubblico un momento di intrattenimento e riflessione. La serata si svolgerà in un ambiente che favorisce la scoperta e l’ascolto, lasciando spazio alle emozioni e alla partecipazione di chi sceglie di assistere.
Un viaggio musicale e narrativo al femminile che promette di emozionare, divertire e far riflettere. In occasione della Giornata Internazionale della Donna, il Comune in collaborazione con l’associazione culturale Philosphòros e con il patrocinio della Regione Toscana, presenta uno spettacolo unico e coinvolgente: il gruppo musicale tutto femminile "Dè Soda Sisters". L’appuntamento è fissato per sabato 8 marzo alle 21, 30 al Teatro Comunale dove tre artiste porteranno in scena uno spettacolo intenso, fatto di musica, racconti e storie di donne e della tradizione popolare toscana. Un’occasione per celebrare la forza, la libertà e la solidarietà femminile attraverso il linguaggio universale dell’arte. 🔗 Leggi su Lanazione.it
