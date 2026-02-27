Tre artiste sulla scena per l’8 marzo

Per l’8 marzo si prepara una serata dedicata alle artiste che interpretano musica e narrazione con passione e talento. Uno spettacolo che unisce diverse espressioni artistiche, offrendo al pubblico un momento di intrattenimento e riflessione. La serata si svolgerà in un ambiente che favorisce la scoperta e l’ascolto, lasciando spazio alle emozioni e alla partecipazione di chi sceglie di assistere.