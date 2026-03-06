Regressione della Specie e Umanoidi di Mattia Moreni E le ’Armature’ di Ana Lupas

Si conclude la mostra itinerante dedicata all’arte di Mattia Moreni, che ha accompagnato il pubblico per diversi mesi. L’evento presenta le opere del pittore e le ‘Armature’ di Ana Lupas, offrendo una panoramica completa delle loro creazioni. La rassegna si concentra su queste due figure, senza approfondire cause o motivazioni dietro le opere o le scelte artistiche.

di Benedetta Cucci Eccoci arrivati all’ultimo capitolo della mostra itinerante che ci ha accompagnati nell’arte di Mattia Moreni da tanti mesi. ’Dalla regressione della specie all’umanoide’ è il titolo della nuova esposizione che si è da poco aperta al Mar di Ravenna, a conclusione del progetto “Dalla formazione a ’L’ultimo sussulto prima della grande mutazione’“, passato da Bagnacavallo, Forlì, Santa Sofia e Bologna. Se precedentemente sono stati indagati temi particolari quali la formazione e il periodo informale, alcune serie storiche, dalle Angurie agli Autoritratti, fino alla ricostruzione dell’antologica bolognese curata nel 1965 da... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Il Mar accoglie le opere di Mattia Moreni: dalla "Regressione della specie" agli "Umanoidi"Il museo ravennate accoglie una esposizione dedicata alla produzione degli ultimi 20 anni di vita dell'artista.

