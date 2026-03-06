Referendum il voto cattolico sarà plurale La riflessione di Merlo

Il referendum ha mostrato che il voto cattolico sarà più vario di quanto si pensasse, con molte persone che, pur dichiarandosi praticanti, hanno espresso opinioni diverse rispetto alla posizione ufficiale della Chiesa. La riflessione di Merlo evidenzia come questa pluralità si sia manifestata, nonostante la comunicazione pubblica e la campagna di orientamento rivolta ai credenti. La situazione dimostra una maggiore autonomia di scelta tra i cattolici rispetto alle indicazioni istituzionali.

Ormai dovrebbe essere sufficientemente chiaro. Malgrado la scelta pubblica e sbandierata per il No al prossimo referendum costituzionale sulla giustizia, del tutto legittima e fisiologica, di settori della Cei, di molte parrocchie, di vescovi e sacerdoti e di alcune realtà dell'associazionismo cattolico di base, il voto dei cattolici sarà, com'è giusto che sia, plurale e variegato. Del resto, l'unità politica dei cattolici è ormai un fatto politico del tutto archiviato nonché storicizzato. Anche se, va pur detto, l'unità politica dei cattolici durante la lunga stagione democristiana non è mai stata un dogma ma sempre e solo un fatto legato a precise circostanze storiche.

