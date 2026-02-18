Merlo osserva che il referendum sulla giustizia rappresenta un fenomeno anomalo, che mette in luce un limite del sistema e che, tuttavia, resta una certezza della democrazia italiana. La campagna di sensibilizzazione si intensifica, con i cittadini sempre più coinvolti nel dibattito e nelle discussioni.

Se dobbiamo commentare con un pizzico di oggettività quello che sta capitando concretamente nel sempre più acceso confronto sul prossimo referendum costituzionale sulla giustizia, possiamo tranquillamente arrivare alla conclusione che ci sono almeno tre elementi di fondo che caratterizzano la scena. Innanzitutto c’è un’anomalia che, almeno sino ad oggi, non era mai apparsa in modo così evidente e pubblica. Ovvero, la trasformazione dell’Anm, cioè l’associazione dei magistrati, in un vero e proprio soggetto politico. Una evoluzione che, inesorabilmente, è destinata a cambiare in profondità il rapporto, normale e fisiologico, tra la politica e tutto ciò che le ruota attorno e la magistratura. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Referendum: un’anomalia, un limite e una certezza. La riflessione di Merlo

Chi ha pagato la cauzione a Moretti? Tre ipotesi e una certezza: nessuna anomalia sui fondiRecentemente, si è parlato della cauzione pagata da Jacques Moretti, co-proprietario del Bar Le Constellation.

Referendum, perché molti Popolari votano Sì. L’opinione di MerloNel contesto del pluralismo politico, è importante osservare come anche molti rappresentanti del mondo Popolare si orientino verso il voto Sì al prossimo referendum sulla giustizia.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.