Arezzo il mercato porta i primi frutti Coppolaro e Ionita sono già protagonisti

Nella prima partita ufficiale della stagione, l’Arezzo ha visto arrivare subito i primi risultati dal mercato. Mauro Coppolaro e Artur Ionita, appena tesserati durante la sessione invernale, sono scesi in campo e hanno già fatto sentire il loro peso sulla squadra. Entrambi si sono integrati bene e hanno contribuito a portare punti fin dalle prime uscite.

I nuovi acquisti si sono inseriti rapidamente nei meccanismi di gioco: 279 minuti in campo per il difensore, 251 per il centrocampista. Cessioni, Meli verso la Triestina. In uscita anche Perrotta Mauro Coppolaro e Artur Ionita sono stati tesserati durante la sessione invernale della campagna trasferimenti e subito hanno dato il loro apporto alla squadra. Per il difensore 29enne, prelevato dalla Salernitana a titolo definitivo, l'esordio si è consumato nello spezzone conclusivo della trasferta di Forlì. Poi per lui tre presenze da titolare contro Pontedera, Vis Pesaro e Juventus Next Gen: una nel ruolo di centrale difensivo e due in quello di terzino destro per un totale di 279 minuti in campo.

