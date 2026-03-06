La Rai ha deciso di rimuovere il responsabile della distribuzione e di nominarne un sostituto, senza specificare chi sia o quale sia il nuovo incarico. La decisione è stata comunicata ufficialmente, ma non sono stati forniti dettagli sui motivi o sui tempi di eventuale sostituzione. La notizia ha suscitato curiosità tra gli addetti ai lavori, mentre il sito ufficiale della Rai invita a un accesso riservato ai contenuti a pagamento.

Gasparri difende la riforma della Rai (che non piace al governo). Intervista Roma. Un’altra prova di come la Rai è capace di farsi male, ferire competenze, aiutare la concorrenza. L’amministratore delegato è Giampaolo Rossi ed è noto per la sua gradevolezza, libertà intellettuale, un certo grado, direbbero i filosofi (che tanto legge), di umanità. Da quando è al timone della Rai si vanta di guidare un pilastro italiano, ripete che il patrimonio della Rai sono i dipendenti. Peccato che ce n’è uno che la ama al punto da dire: mi manca poco per andare in pensione, ma rinuncio alle ferie (pagate), continuo a lavorare per aiutare la mia azienda. Si chiama Maurizio Imbriale, ed è il direttore di Rai Distribuzione. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Rai ferie, via il capo della distribuzione e al suo posto: boh

