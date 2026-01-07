Calendario 2026 | un anno pieno di ponti ferie rubate e scuse al capo

Il Calendario 2026 offre numerose opportunità di ponti e ferie, facilitando pianificazioni di viaggio e momenti di pausa. Una guida utile per organizzare al meglio il tempo libero, senza trascurare impegni e scadenze. Con poche strategie, è possibile sfruttare al massimo le occasioni di riposo, mantenendo un equilibrio tra lavoro e vita privata. Ecco come affrontare l’anno con praticità e senza eccessi.

Guida pratica per lavorare poco, viaggiare abbastanza e lamentarsi comunque Altro che agenda: il Calendario 2026 pare scritto da uno che odia lavorare e ama i weekend lunghi. Dopo un 2025 bastardo come una multa sul parabrezza, quest'anno i santi (in tutti i sensi) tornano a darci una mano. L'obiettivo è chiaro: fare il meno possibile, col massimo rendimento vacanziero. Segnatevi le date col pennarello rosso, quello bello spesso, che poi "oh, non lo sapevo" non regge più. Gennaio: partiti subito col piede in ferie L'anno è cominciato già col botto: Capodanno di giovedì. Tradotto: chi ha fatto il furbo s'è preso il venerdì e ha iniziato il 2026 senza sapere che giorno fosse.

