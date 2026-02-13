Caso Epstein dimessa Kathy Ruemmler responsabile legale Goldman Sachs | Completamente vestita da zio Jeffrey

Kathy Ruemmler si dimette da Goldman Sachs dopo che i documenti di Epstein rivelano i regali costosi ricevuti da Jeffrey Epstein. La responsabile legale della banca ha affermato di essere stata

L'avvocata, responsabile legale della prestigiosa banca d'investimento Goldman Sachs, ha annunciato le sue dimissioni dopo che dagli Epstein Files è emerso uno stretto rapporto tra i due con costosi regali. Ruemmler in alcuni scambi lo descrive come un "fratello maggiore" e sembra minimizzare i suoi crimini sessuali.

Kathy Ruemmler, avvocata di punta di Goldman Sachs ed ex consigliera della Casa Bianca durante l’amministrazione Obama, si dimette dopo che sono emerse email in cui si riferisce a Jeffrey Epstein come a un «fratello maggiore» e minimizza i suoi crimini sessuali.

Il caso Epstein travolge anche Goldman Sachs, la banca d’affari americana tra le più grandi al mondo, con l’annuncio delle dimissioni della responsabile legale Kathy Ruemmler.

Epstein files, Kathy Ruemmler si dimette da responsabile legale di Goldman SachsLa donna è stata menzionata in oltre 10.000 documenti pubblicati dal Dipartimento di Giustizia. Il New York Times riporta inoltre parecchi dettagli che comproverebbero gli stretti rapporti tra Epstein ... tg24.sky.it

Caso Epstein: si dimette Kathy Ruemmler, responsabile legale della banca d’affari Goldman SachsL'ex consulente legale di Obama lascia la banca dopo le rivelazioni del NYT sui suoi stretti rapporti con Jeffrey Epstein ... ilfattoquotidiano.it

