Bilancio preventivo 2026 Diritti in Comune lancia la ' contromanovra' | Ambiente partecipazione diritti e disarmo

Diritti in Comune presenta la sua 'contromanovra' sul Bilancio preventivo 2026, puntando l'attenzione su ambiente, partecipazione, diritti e disarmo. Mentre si avvicina l'apertura del dibattito in Consiglio comunale, l'opposizione propone una visione alternativa alle priorità dell'amministrazione, stimolando un confronto su temi fondamentali per la città.

Si avvicina il momento dell'apertura del dibattito politico sull'approvazione del Bilancio preventivo 2026 all'interno del Consiglio comunale, e il gruppo di opposizione Diritti in Comune dice la sua riguardo al tema. “A fronte delle politiche regressive ed inique proposte dalla destra che. Pisatoday.it

Brescia, la Camera di Commercio approva il bilancio preventivo 2026 - Il presidente Saccone: «Obbiettivo rafforzare il sostegno alle Pmi in un contesto economico ancora difficile». quibrescia.it

La ‘contromanovra’ 2026: "Più tasse per gli speculatori. Più case e giustizia sociale" - Diritti in Comune presenta una lista di 190 proposte tra Dup e bilancio preventivo che da domani sarà in discussione in Consiglio comunale. msn.com