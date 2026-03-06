Quando vedere lo sci alpino in tv | orari partenti e diretta streaming della discesa in Val di Fassa

Oggi in Val di Fassa si svolge la discesa libera femminile di sci alpino, con orari, partenti e possibilità di seguire la gara in streaming. La competizione rappresenta uno degli appuntamenti principali della stagione e attira l'attenzione di appassionati e spettatori. La discesa si svolge in una località nota per le sue piste e il suo paesaggio.

La scena dello sci alpino femminile si prepara a vivere una giornata decisiva, caratterizzata da due impegnative prove di discesa libera che definiranno in modo determinante l’assetto della corsa alla Coppa di specialità. La prima delle due gare si svolge in modalità recupero ed è un evento atteso dopo il rinvio della prova originariamente in programma a Crans Montana, rappresentando un momento di grande tensione e opportunità per le principali atlete del circo bianco. La competizione partirà alle ore 11:30, con le qualifiche che hanno già fornito indicazioni interessanti sulla forma e le possibilità delle partecipanti. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai 2 fino alle 13:00, con ulteriori approfondimenti e le fasi finali trasmesse su RaiSport HD a partire dalle 12:50. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Nel cuore della stagione sciistica, si avvicinano le ultime sfide di un campionato che sta fornendo spettacolo e emozioni di grande intensità.

È arrivato il momento di affinare gli ultimi dettagli in vista della seconda prova cronometrata della discesa libera femminile in Val di Fassa.

