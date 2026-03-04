Quando vedere la discesa di sci alpino in TV | orari partenti e streaming Val di Fassa

Nella Val di Fassa, si avvicinano le ultime gare di sci alpino con la discesa femminile in programma. La competizione si svolge in un contesto di alta montagna, con orari e partenze fissati e possibilità di seguire l’evento in streaming o in diretta televisiva. La giornata sarà dedicata a questa tappa decisiva, con tutti i dettagli su quando e come osservare la discesa.

Nel cuore della stagione sciistica, si avvicinano le ultime sfide di un campionato che sta fornendo spettacolo e emozioni di grande intensità. La prova di discesa libera femminile in val di fassa si presenta come un evento cruciale per determinare gli equilibri nelle classifiche finali. La competizione promette battaglie serrate tra le migliori interpreti del settore, con protagoniste che si sfidano a colpi di velocità e precisione. La sessione di discesa libera femminile si terrà nella mattina del 4 marzo, con il via alle 11:00. La gara si svolge sulle piste della val di fassa, offrendo alle atlete l’opportunità di confrontarsi in un tracciato tecnico e impegnativo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Quando lo sci alpino oggi in tv: orario prova discesa Val di Fassa, startlist, streamingLa stagione corre veloce verso la sua conclusione e si appresta ad emettere inappellabili verdetti sui diversi vincitori delle varie classifiche.

Quando parte Sofia Goggia nella prima prova di discesa in Val di Fassa 2026: orario, n. di pettorale, tvSaranno ben dieci le azzurre al via della prima prova cronometrata della discesa femminile in Val di Fassa (Italia), valida per la Coppa del Mondo ... oasport.it

Coppa del Mondo: in Val di Fassa due discese e un superGSofia Goggia per vincere la Coppa di SuperG, la rendenese Laura Pirovano con la speranza di centrare finalmente un podio in Coppa del Mondo. Sono motivi di interesse che sono emersi alla presentazione ... ladigetto.it

