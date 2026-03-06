(Adnkronos) - "Il dovere viene prima dei diritti, sempre". Con queste parole il capo di Stato maggiore dell'Esercito, il generale di Corpo d'Armata Carmine Masiello, ha scandito uno dei passaggi centrali del suo discorso al giuramento del 207° corso "Fermezza" dell'Accademia militare di Modena. Davanti agli allievi ufficiali, alle autorità militari e al ministro della Difesa Guido Crosetto, Masiello ha ricordato che il giuramento non è un semplice passaggio formale ma "un patto sacro con la nazione". "Con il giuramento di oggi non firmate solo un contratto con la Repubblica italiana. Vi impegnate a dare il massimo di voi stessi per la Patria. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Quando la guerra arriva, non chiede permesso", le parole del generale Masiello agli allievi ufficiali

'Quando la guerra arriva, non chiede permesso'. Le parole del gen. Masiello agli allievi ufficialiDavanti agli allievi ufficiali, alle autorità militari e al ministro della Difesa Guido Crosetto, Masiello ha ricordato che il giuramento non è un...

Sal Da Vinci e Sanremo: quando Napoli non chiede permessoIl “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico.