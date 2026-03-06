' Quando la guerra arriva non chiede permesso' Le parole del gen Masiello agli allievi ufficiali
Il generale di Corpo d'Armata Carmine Masiello ha parlato agli allievi ufficiali durante il giuramento del 207° corso
Davanti agli allievi ufficiali, alle autorità militari e al ministro della Difesa Guido Crosetto, Masiello ha ricordato che il giuramento non è un semplice passaggio formale ma "un patto sacro con la nazione". "Con il giuramento di oggi non firmate solo un contratto con la Repubblica italiana. Vi impegnate a dare il massimo di voi stessi per la Patria. Fino all'estremo sacrificio, se necessario". Un passaggio che richiama esplicitamente la dimensione più dura della professione militare: la disponibilità a rischiare la propria vita. Nel suo intervento il capo di Stato maggiore ha insistito sul senso della scelta militare. "Non si decide di essere un soldato per la guerra. 🔗 Leggi su Iltempo.it
