Il generale di Corpo d'Armata Carmine Masiello ha parlato agli allievi ufficiali durante il giuramento del 207° corso

Davanti agli allievi ufficiali, alle autorità militari e al ministro della Difesa Guido Crosetto, Masiello ha ricordato che il giuramento non è un semplice passaggio formale ma "un patto sacro con la nazione". "Con il giuramento di oggi non firmate solo un contratto con la Repubblica italiana. Vi impegnate a dare il massimo di voi stessi per la Patria. Fino all'estremo sacrificio, se necessario". Un passaggio che richiama esplicitamente la dimensione più dura della professione militare: la disponibilità a rischiare la propria vita. Nel suo intervento il capo di Stato maggiore ha insistito sul senso della scelta militare. "Non si decide di essere un soldato per la guerra. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - 'Quando la guerra arriva, non chiede permesso'. Le parole del gen. Masiello agli allievi ufficiali

Leggi anche: Bra Juventus Next Gen LIVE: Deme e Anghelé alle spalle di Guerra, le formazioni ufficiali

Juventus Next Gen Carpi LIVE: Mangiapoco tra i pali, Guerra e Okoro in attacco. Le scelte ufficialiSenesi Juve: i bianconeri hanno già avanzato la loro proposta, ma sul difensore piombano questi tre top club europei.