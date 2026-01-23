Analisi e pronostici su PSV-NAC Breda, match in programma sabato 24 gennaio 2026 alle 20:00 al Philips Stadion. La partita, con almeno un gol per parte, rappresenta un’occasione per approfondire formazioni, quote e previsioni, in un contesto di leadership consolidata del PSV in Eredivisie, con 16 punti di vantaggio sul secondo. Una sfida che anticipa la conclusione del campionato, offrendo spunti utili per gli appassionati di calcio olandese.

Il PSV Eindhoven guida la classifica di Eredivisie con 16 punti di margine sul Feyenoord per cui ormai ci si chiede quando arriverà la certezza aritmetica della vittoria del titolo e non se arriverà. Il match contro il NAC Breda, che invece è ultimo a pari punti con l’Heracles Almelo ma con una differenza reti. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - PSV-NAC Breda (sabato 24 gennaio 2026 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici. Almeno un gol per parte al Philips Stadion

PSV-NAC Breda (sabato 24 gennaio 2026 ore 20:00): formazioni, quote, pronosticiAnalisi e pronostici del match PSV-NAC Breda, in programma sabato 24 gennaio 2026 alle ore 20:00.

Leggi anche: NAC Breda-Telstar (sabato 20 dicembre 2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Nac Breda–N.E.C., le formazioni ufficiali; PSV v NAC Breda: title push meets relegation fight; Niente ritorno di Perisic all'Inter? Il messaggio dell'allenatore del PSV: Resterà qui; Perisic vuole solo l'Inter: muro PSV Eindhoven, Ausilio ha un piano.

PSV, infortunio per Perisic? Bosz chiarisce: L'ho sostituito perché abbiamo solo due giorni di riposo prima del NAC BredaE' durata 62 minuti Newcastle-PSV per Ivan Perisic, sostituito anzitempo da Peter Bosz a scopo precauzionale vista la stanchezza accumulata per i tanti impegni in calendario. Dopo il match di Champion ... msn.com

Eredivisie, PSV Eindhoven insuperabile: Breda polverizzato 3-0. È capolista incontrastataIl PSV Eindhoven ha vinto senza grossi problemi a Breda sabato sera (0-3), dove il sorprendente NAC aveva poche speranze di ottenere un buon risultato contro la capolista del campionato in casa in ... tuttomercatoweb.com

Eventi - Pistoia: nel weekend (sabato 24 e domenica 25) alla Cattedrale Ex Breda torna "Toscana Auto Collection". - facebook.com facebook