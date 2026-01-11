Lecce e Parma si affrontano nella ventesima giornata di Serie A, un match che torna a essere interessante dopo 35 anni. La partita, in programma domenica alle 12:30, offre numerosi spunti di analisi tra statistiche, formazioni e pronostico. Di seguito, troverete tutte le informazioni utili su notizie, diretta tv e streaming per seguire l'incontro.

Lecce-Parma è una partita della ventesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Non ci aspettiamo una partita bella. Un pranzo un po’ amaro quello di domenica per la Serie A visto che parliamo delle due squadre che hanno il peggiore attacco del campionato. Lecce e Parma, poco sopra la zona retrocessione, hanno esultato solamente 12 volte in questa stagione. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Gli ultimi due incroci li ha vinti il Lecce, entrambi in trasferta. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Lecce-Parma: dopo 35 anni succede di nuovo

Leggi anche: Mamma ho perso l’aereo torna al cinema, dopo 35 anni il film cult di Natale di nuovo in sala

Leggi anche: Pronostico Camerun-Congo: non succede da 12 anni

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Pronostico Lecce-Parma quote analisi 20ª giornata Serie A; Pronostici Lecce-Parma: Statistiche, Formazioni, Dove in TV 11.01.2026 Serie A; Pronostico Lecce-Parma: analisi, quote e consigli; Pronostico Lecce-Parma 11 gennaio 2026 Serie A.

Lecce-Parma, chi vince la sfida salvezza del Via del mare? Il pronostico - Parma quote analisi statistiche precedenti della 20ª giornata di Serie A in programma domenica 10 gennaio alle 12. gazzetta.it