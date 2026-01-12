Ecco il riepilogo dei pronostici di oggi, 12 gennaio, con focus sui principali eventi in programma. Tra i match in evidenza, il derby di Parigi con il PSG e le sfide di FA Cup, tra cui la partita del Liverpool che si prepara a chiudere il terzo turno. Un’analisi sobria e puntuale per orientarsi tra le diverse competizioni di oggi.

Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 12 gennaio. C’è il nuovo derby di Parigi ma anche il Liverpool che chiude il terzo turno di FA Cup da netto favorito. Non manca la Serie A con Juventus-Cremonese e Genoa-Cagliari mentre la Liga spagnola offre Siviglia-Celta Vigo. Riportiamo il solito link per la comparazione quote . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Pronostici di oggi 12 gennaio: i posticipi con PSG, Juventus e Liverpool

