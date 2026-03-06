Presidio davanti la Prefettura contro la reintroduzione della leva militare

I giovani comunisti di Cambiare Rotta hanno organizzato un presidio davanti alla Prefettura di Pisa, in Piazza Mazzini, ieri mattina, 5 marzo, per opporsi alla reintroduzione della leva militare in Italia. La manifestazione si è svolta con la presenza di alcuni attivisti che hanno espresso il loro dissenso attraverso cartelli e interventi pubblici. Nessun altro dettaglio riguarda partecipanti o eventuali sviluppi successivi.

Un no alla leva militare, anche in Italia. E' il motivo del presidio realizzato dai giovani comunisti di Cambiare Rotta ieri mattina, 5 marzo, davanti la Prefettura di Pisa, in Piazza Mazzini. L'azione è stata realizzata anche in altre piazze italiane e sotto il Ministero della Difesa a Roma. L'intento è "schierarci a fianco dei giovani tedeschi in sciopero contro la legge appena approvata che prevede un ritorno parziale della leva obbligatoria", spiegano gli attivisti. Un ipotesi di misura sulla quale "Francia e Italia si sono allineate, con la volontà di proporre il servizio militare obbligatorio e con l'annuncio da parte del ministro Crosetto di un piano da 7 miliardi per l'assunzione di 7mila agenti delle forze armate l'anno. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Da Berlino a Torino, studenti in presidio contro la leva militare: "Noi non ci arruoliamo"Decine di studenti si sono ritrovati giovedì pomeriggio, 5 marzo, davanti alla Prefettura di Torino in presidio e in solidarietà con gli studenti...

A Milano come a Berlino e Torino la protesta degli studenti contro la guerra, nel mirino il ministro Crosetto: No alla leva obbligatoria e a politiche guerrafondaieRaduno davanti alla Prefettura di corso Monforte nella Giornata internazionale contro il riarmo e per la pace. Il Governo distrugge la scuola e ci sta imponendo una stretta autoritaria ... ilgiorno.it

Da Berlino a Torino, studenti in presidio contro la leva militare: Noi non ci arruoliamoDecine di studenti si sono ritrovati giovedì pomeriggio, 5 marzo, davanti alla Prefettura di Torino in presidio e in solidarietà con gli studenti tedeschi contro la leva militare e la militarizzazione ... torinotoday.it

