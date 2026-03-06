Predica di Quaresima davanti al Papa Padre Pasolini | pace nasce da coraggio di farsi piccoli

Questa mattina, nell'aula Paolo VI, il predicatore della Casa Pontificia, padre Pasolini, ha tenuto una meditazione di Quaresima davanti al Papa. Durante l'incontro, padre Pasolini ha affrontato il tema della pace, sottolineando che essa nasce dal coraggio di farsi piccoli. La predica è stata la prima delle sue meditazioni per il periodo di Quaresima, in presenza della massima autorità della Chiesa.

Il frastuono dei conflitti arriva anche in aula Paolo VI dove questa mattina il predicatore della Casa Pontificia, padre Pasolini, alla presenza del Papa, ha offerto la prima delle sue meditazioni di Quaresima. Servizio di Paolo Fucili TG2000.