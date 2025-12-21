Papa Leone XIV benedice i Bambinelli in piazza San Pietro | Davanti al Presepe pregate per la pace

Un'esortazione sentita in un momento così complesso per l'Europa e il mondo intero. Dalla sua elezione, Papa Leone XIV continua a spingere affinché sia ottenuta la pace nei conflitti in corso, affinché il mondo non debba più conoscere il rumore e la paura delle bombe. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Papa Leone XIV benedice i Bambinelli in piazza San Pietro: “Davanti al Presepe pregate per la pace” Leggi anche: Papa Leone XIV incontra e benedice dei bambini in Piazza San Pietro Leggi anche: Papa Leone XIV proclama 7 nuovi santi, anche Mattarella in piazza San Pietro Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Leone XIV: il presepe, un dono di luce per il mondo che ha bisogno di sperare; Papa Leone XIV benedice i pellegrini Neocatecumenali di Biancavilla; «La pace non si difende col riarmo»; Leone XIV: apriamoci alla pace. Il Papa benedice le statuine di Gesù del presepe: “Preghiamo perché tutti i bambini del mondo vivano in pace” - Al termine dell’Angelus, Leone XIV chiede ai più piccoli di recitare le preghiere davanti al presepe, benedice poi i loro bambinelli come da tradizione nella quarta domenica d’Avvento Con il naso in ... corrierecesenate.it

