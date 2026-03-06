predappio gli anni della fondazione in mostra alla casa natale mussolini

A Predappio, alla Casa natale Mussolini, si tiene una mostra dedicata agli anni della sua fondazione. L'esposizione fa parte di un ciclo di eventi iniziato nel 2025 e proseguito nel 2026, anno in cui si celebra il centenario della creazione della città. La manifestazione comprende diversi appuntamenti che coinvolgono la comunità locale e i visitatori interessati alla storia del luogo.

Continuano nel 2026 gli eventi che celebrano il centenario della fondazione di Predappio: a questa ricorrenza è dedicato un anno di iniziative che raccoglie il testimone del 2025. Al fine di dare risalto a questo importante anniversario e promuoverne la conoscenza storica, verrà riproposta, alla Casa natale di Benito Mussolini, la mostra allestita lo scorso anno, dal titolo ‘Predappio 100 - gli anni della fondazione: 1925-1929’. La riapertura della sede espositiva è in programma domani alle ore 10, con l’intervento delle autorità, fra cui il sindaco Roberto Canali, l’assessora alla cultura Veronica Bevacqua e il curatore Ulisse Tramonti. Il... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

