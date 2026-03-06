Power Ranger una star della serie originale ricorda | Sembrava fatto con due soldi

L’attore Walter Emanuel, che interpretò il Ranger nero nella serie originale dei Power Ranger, ricorda il suo primo giorno sul set. Descrive come l’ambiente e le attrezzature apparissero poco curati, commentando che tutto sembrava realizzato con pochi mezzi. Emanuel ha condiviso questa testimonianza in un’intervista, offrendo uno sguardo diretto sulla produzione di quegli anni.

L'attore Walter Emanuel, interprete del Ranger nero, ricorda la prima volta che arrivò sul set dell'episodio pilota della serie e la sua sorpresa nel trovarlo molto rudimentale Se nessuno aveva previsto il successo di Power Rangers negli anni '80, ancor meno lo aveva fatto Walter Emanuel Jones, che in una recente intervista ha ricordato la sua prima volta sul set. Jones ha ammesso che quando ha firmato per interpretare il Black Ranger Zack Taylor, non aveva idea di stare entrando a far parte di quello che sarebbe diventato un franchise televisivo di lunga durata. Le prime impressioni dell'attore sul set di Power Ranger "Quando sono entrato sul set di Power Rangers, non sapevo bene in cosa mi stessi cacciando", ha ricordato l'attore parlando dell'iconica serie. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

