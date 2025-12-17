Diane Keaton Sarah Jessica Parker ricorda l' esperienza in La neve nel cuore | Sembrava una vera combattente

Sarah Jessica Parker ricorda Diane Keaton come una vera combattente, condividendo la sua esperienza in La neve nel cuore. L'attrice di Sex and the City e Hocus Pocus ha parlato del rapporto con l'amica scomparsa, premio Oscar, sottolineandone il carattere forte e determinato.

La star di Sex and the City e Hocus Pocus ha svelato il rapporto che aveva con l'attrice premio Oscar scomparsa qualche mese fa. Sarah Jessica Parker è stata intervistata per lo speciale della CNN dedicato a Diane Keaton, dal titolo The First Christmas Without Diane. Insieme alle altre star del film La neve nel cuore, l'attrice ha ricordato l'esperienza sul set del film. Nella commedia natalizia uscita nel 2005, Diane Keaton interpreta Sybil Stone, matriarca della famiglia riunita per festeggiare le festività natalizie ma scossa dalla diagnosi di cancro al seno della madre. La scena che intimorì Sarah Jessica Parker La scena è quella in cui il personaggio di Sarah Jessica Parker, Meredith, distribuisce regali di Natale agli altri membri della sua famiglia, . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

