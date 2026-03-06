Poste Italiane | Frosinone l’ufficio postale di piazza della Libertà è il più rosa della città | su 12 dipendenti 11 sono donne

A Frosinone, l’ufficio postale di piazza della Libertà si distingue per la presenza femminile: su 12 dipendenti, 11 sono donne. È considerato il più rosa della città, e anche della provincia, per la percentuale elevata di personale femminile. Questa caratteristica lo rende il punto di riferimento tra gli uffici di dimensioni più grandi. La sede si trova nel centro della città e rappresenta un esempio di alta presenza femminile nel settore postale locale.

La direttrice Anna Chierchia: "Il nostro ambiente di lavoro è fondato su empatia e coesione, che favoriscono un clima sereno e collaborativo. È fondamentale però rispettare alcune regole."