In giro con arnesi da scasso e una targa rubata | fermati ladri seriali

Due uomini già noti alle forze dell’ordine sono stati fermati dalla Polizia Municipale di Portici mentre si muovevano su uno scooter. A bordo sono stati trovati arnesi da scasso e una targa che risultava rubata. I fermati sono stati portati in caserma per ulteriori accertamenti. La polizia ha sequestrato gli oggetti trovati durante il controllo.

Due uomini, già noti alle forze dell'ordine, sono stati fermati dalla Polizia Municipale di Portici mentre circolavano su uno scooter con arnesi da scasso e una targa rubata. L’episodio è avvenuto nella giornata di mercoledì 5 marzo, durante un servizio di controllo del territorio in Corso Garibaldi, nel comune di Portici. Gli agenti hanno proceduto al controllo di un motociclo Honda SH con a bordo due soggetti che hanno subito attirato la loro attenzione. Durante gli accertamenti, hanno rinvenuto diversi arnesi atti allo scasso, strumenti comunemente utilizzati per la commissione di furti. Non solo: i due avrebbero anche tentato di occultare la reale targa del veicolo, sovrapponendone un’altra risultata poi provento di furto, sottratta proprio nel territorio del comune di Portici. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

