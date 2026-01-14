Steam Machine | Valve chiarisce i criteri di verifica dei giochi
Valve ha pubblicato le linee guida ufficiali per la verifica dei giochi sulla Steam Machine. Queste indicazioni forniscono agli sviluppatori i requisiti necessari per garantire visibilità e competitività sulla piattaforma. Con il crescente interesse verso Steam Machine, la chiarezza sui criteri di verifica diventa fondamentale per chi desidera distribuire i propri titoli in modo efficace e conforme alle politiche di Valve.
Con il crescente interesse intorno alla Steam Machine, sempre più sviluppatori stanno cercando di capire quali saranno i criteri da rispettare per rendere i propri giochi ben visibili e competitivi sulla piattaforma. Anche se Valve non ha ancora diffuso informazioni ufficiali su prezzi e configurazioni dell’hardware basato su SteamOS, da una recente intervista sono emerse indicazioni importanti sul sistema di certificazione dei titoli. Steam – Gamerbrain.net Secondo Lawrence Yang, il processo di verifica pensato per Steam Machine sarà meno rigido rispetto a quello già utilizzato per Steam Deck. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net
