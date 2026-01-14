Steam Machine | Valve chiarisce i criteri di verifica dei giochi

Da gamerbrain.net 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Valve ha pubblicato le linee guida ufficiali per la verifica dei giochi sulla Steam Machine. Queste indicazioni forniscono agli sviluppatori i requisiti necessari per garantire visibilità e competitività sulla piattaforma. Con il crescente interesse verso Steam Machine, la chiarezza sui criteri di verifica diventa fondamentale per chi desidera distribuire i propri titoli in modo efficace e conforme alle politiche di Valve.

Con il crescente interesse intorno alla Steam Machine, sempre più sviluppatori stanno cercando di capire quali saranno i criteri da rispettare per rendere i propri giochi ben visibili e competitivi sulla piattaforma. Anche se Valve non ha ancora diffuso informazioni ufficiali su prezzi e configurazioni dell’hardware basato su SteamOS, da una recente intervista sono emerse indicazioni importanti sul sistema di certificazione dei titoli. Steam – Gamerbrain.net Secondo Lawrence Yang, il processo di verifica pensato per Steam Machine sarà meno rigido rispetto a quello già utilizzato per Steam Deck. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

steam machine valve chiarisce i criteri di verifica dei giochi

© Gamerbrain.net - Steam Machine: Valve chiarisce i criteri di verifica dei giochi

Leggi anche: Valve ridisegna il suo futuro: Steam Machine, Steam Frame e il ritorno di Steam Controller

Leggi anche: Steam Machine, visore VR e Steam Controller: le novità di Valve

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

steam machine valve chiarisceSteam Machine: Valve chiarisce il processo di verifica - Con l’aumento dell’interesse attorno alla nuova Steam Machine, molti sviluppatori stanno cercando di capire quali requisiti saranno necessari per rendere i propri giochi visibili e appetibili ... techgaming.it

steam machine valve chiarisceSteam Machine avrà un programma di verifica di tipo Steam Deck, per garantire che le specifiche supportino i giochi - Nonostante funzioni con lo stesso sistema operativo della console portatile di Valve, la Steam Machine offre capacità uniche. notebookcheck.it

steam machine valve chiarisceSteam Machine sulle orme del Deck: Valve illustra il nuovo sistema dei Giochi Verificati - Il designer Valve Lawrence Yang fornisce delle precisazioni sul nuovo sistema dei Giochi Verificati di Steam Machine ... everyeye.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.