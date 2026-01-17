Superlega Lube Civitanova - Sir Susa Scai Perugia | le curiosità e dove seguire la sfida in diretta

La sfida tra Lube Civitanova e Sir Susa Scai Perugia, valida per la sesta giornata del girone di ritorno di regular season, si giocherà domani a Civitanova. Dopo un allenamento mattutino a Perugia, i Block Devils sono partiti nel pomeriggio verso la città marchigiana. La partita sarà trasmessa in diretta su Rai Sport a partire dalle 18, offrendo un’occasione per seguire un match di alto livello nel campionato italiano di volley.

Allenamenti a Perugia nella mattinata di oggi per i Block Devils, che nel tardo pomeriggio sono partiti alla volta di Civitanova dove domani va in scena il big match della sesta giornata del girone di ritorno di regular season, in diretta su Rai Sport a partire dalle 18. La Lube arriva a questa partita, terzo incrocio con la truppa bianconera della stagione dopo la gara di andata e il Quarto di Coppa Italia, giocate entrambe al PalaBarton Energy, reduce dalla vittoria in tre set sul vicino campo del PalaSavelli, nel “derby marchigiano” con Grottazzolina. Decisamente più dispendioso, a livello di chilometri e di energie spese, l’impegno infrasettimanale dei Block Devils, che hanno dovuto combattere punto a punto sull’ostico campo di Cuneo, espugnato comunque in tre set. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

