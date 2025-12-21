Inter News 24 Formazioni ufficiali Como Inter Women per gli ottavi di Coppa Italia Femminile: le nerazzurre affrontano le lariane nell’ultima gara dell’anno. L’Inter Women è pronta a chiudere il 2025 scendendo in campo nell’ultima partita dell’anno solare. Alle 14:30 le nerazzurre affrontano il Como 1907 Women al centro sportivo SNEF Lambrone di Erba, nel match valido per gli ottavi di Coppa Italia Femminile 202526. Un appuntamento importante per la squadra allenata da Gianpiero Piovani, chiamata a confermare il proprio percorso anche nella competizione a eliminazione diretta contro una formazione organizzata come quella guidata da Selena Mazzantini. 🔗 Leggi su Internews24.com

Formazioni ufficiali Como Inter Women, le scelte di Piovani per chiudere il 2025 nel migliore dei modi

