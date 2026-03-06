Piastri domina le libere a Melbourne superando Mercedes e Ferrari

Nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio d'Australia, il pilota Piastri ha registrato il tempo più rapido, superando le Mercedes e le Ferrari. L’evento si svolge a Melbourne, con i team che hanno portato in pista le loro vetture per l’avvio della stagione di Formula 1. Le prove libere sono state caratterizzate da alte velocità e confronti tra i vari piloti, in vista delle qualifiche e della gara.

Inizio di stagione con segnali concreti dai motori Mercedes: la seconda sessione di prove libere del Gran Premio d'Australia, primo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1, racconta di una leadership iniziale dei propulsori di Brixworth. I protagonisti cercano conferme sul passo e sulla gestione delle gomme, mentre diverse scuderie mostrano potenziale e criticità ancora aperte in vista delle qualifiche. In apertura, i tempi si sono abbassati rapidamente: Piastri ha stampato un 1'19"729, con Antonelli a 214 millesimi di distanza. Entrambi sono stati gli unici a scendere sotto l’1’20” in questa fase. Russell ha chiuso a 320 millesimi dal tempo di testa, rivelando una risposta competitiva rispetto al gruppo anteriori. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Piastri domina le libere a Melbourne, superando Mercedes e Ferrari Leclerc guida le libere a Melbourne, Ferrari doppietta a VerstappenIn apertura del weekend australiano, la prima sessione di prove libere mette in mostra una Ferrari competitiva ma non priva di prove da risolvere. GP Australia 2026 FP2, Piastri vola: Mercedes in crescita, Ferrari resta lì davantiIl venerdì di Melbourne regala già indicazioni interessanti in vista del primo weekend del Mondiale 2026 di Formula 1. Contenuti e approfondimenti su Piastri domina. Argomenti discussi: F1 | GP Australia, Leclerc domina le Libere 1 [RISULTATI]. Gp Australia libere 2 a Piastri davanti ad Antonelli: Hamilton 4°, Leclerc 5° dopo l'uno-due in fp1. Incubo AlonsoProve libere del GP Australia: miglior tempo della McLaren di Piastri davanti alle Mercedes di Antonelli e Russell e le Ferrari di Hamilton e Leclerc che avevano dominato le fp1. Disastro Aston Martin ... sport.virgilio.it F1 | GP Australia, Leclerc domina le libere 1 [RISULTATI]Risultati FP1 Melbourne – Sul circuito dell’Albert Park di Melbourne è andato in scena il primo turno di Prove Libere ... msn.com