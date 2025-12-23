Basket serie A2 | Ruvo di Puglia - Libertas Livorno trasferta vietata ai tifosi amaranto
La squadra della Libertas Livorno si prepara alla prossima sfida di Serie A2 a Ruvo di Puglia, dove i tifosi amaranto non potranno assistere alla partita. Questa rappresenta la terza trasferta del campionato con divieto di accesso per i supporter ospiti, dopo gli incontri precedenti a Pistoia e Rieti. La squadra si concentra sull’impegno in campo, mantenendo alta la concentrazione nonostante le restrizioni esterne.
Ancora una trasferta vietata per i tifosi della Libertas. La terza da inizio campionato dopo quelle a Pistoia e Rieti. Su disposizione della prefettura, gli amaranto, in vista della gara di domenica 28 dicembre a Ruvo di Puglia, dovranno fare a meno del supporto dei propri sostenitori così come. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
