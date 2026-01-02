Ravaglia Juventus | prenderà lui il posto di Perin la prossima estate? Candidatura forte per l’estremo difensore del Bologna

Ravaglia del Bologna è tra i nomi più considerati per il ruolo di portiere della Juventus nella prossima stagione, in sostituzione di Perin. La sua candidatura si sta rafforzando come possibile scelta per il reparto difensivo della squadra torinese. Restano da valutare le trattative e le decisioni ufficiali prima di conoscere l'identità del sostituto del numero uno bianconero.

Ravaglia Juventus: sarà lui il sostituto di Perin la prossima estate? L'estremo difensore del Bologna è tra i candidati forti. Il calciomercato della Juventus non dorme mai, e mentre la squadra prepara la sfida di campionato, gli uomini mercato della Continassa stanno già disegnando le strategie per la rosa della stagione 202627. Se l'attenzione mediatica è spesso rivolta agli attaccanti o ai centrocampisti, nelle ultime ore è il ruolo del portiere a tenere banco. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, c'è un nome nuovo che sta scalando le gerarchie nelle preferenze della dirigenza bianconera per il ruolo di vice: Federico Ravaglia.

La delicata sfida del Dall'Ara la decide il marcatore forse meno atteso: Cabal! È infatti del giovane esterno colombiano il colpo di testa che insacca alle spalle di Ravaglia il gol che vale tre punti pesantissimi per la #Juventus che in classifica supera proprio il # - facebook.com facebook