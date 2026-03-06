Penelope Medea e Circe come non le avete mai viste | Chiara Becchimanzi porta a Milano Eroina lo show che riscrive i miti al femminile ridendo

Penelope, Medea e Circe tornano in scena a Milano con “Eroina”: lo show di Chiara Becchimanzi che riscrive i miti al femminile tra teatro e comicità. I grandi miti dell’antichità tornano in scena in una forma del tutto nuova. Penelope, Medea e Circe diventano infatti le protagoniste di uno spettacolo che ribalta i racconti classici e li rilegge attraverso uno sguardo contemporaneo. A Milano arriva “Eroina”, il nuovo show di Chiara Becchimanzi: una performance che unisce teatro e comicità per riscrivere i miti al femminile, con ironia e spirito provocatorio. “Eroina – non solo stand up comedy show” debutta il prossimo 11 marzo al Teatro Martinitt di Milano, prima tappa di una tournée che attraverserà diverse città italiane nei mesi successivi. 🔗 Leggi su Funweek.it

Eroina: Chiara Becchimanzi riscrive il mito in scenaCosa: Eroina – non solo stand up comedy show, il nuovo spettacolo dell’autrice e attrice Chiara Becchimanzi.

