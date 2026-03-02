Cosa: Eroina – non solo stand up comedy show, il nuovo spettacolo dell’autrice e attrice Chiara Becchimanzi.. Dove e Quando: 13 aprile, presso la Sala Umberto di Roma.. Perché: Un’indagine ironica e stratificata sugli archetipi femminili nella mitologia, per ribaltare le narrazioni che abbiamo ereditato e analizzare le nevrosi contemporanee.. La figura dell’eroina classica, cristallizzata nei secoli attraverso le pagine della mitologia e della letteratura, è sempre stata filtrata da una prospettiva che poco aveva a che fare con l’esperienza vissuta delle donne. Penelope che tesse e disfa, Circe che trasforma, Medea che si vendica, Arianna che salva e viene dimenticata: queste icone popolate di drammi e destini tragici hanno formato l’immaginario collettivo dell’Occidente. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Eroina: Chiara Becchimanzi riscrive il mito in scena

Leggi anche: "Eroina – non solo stand up comedy show", Chiara Becchimanzi in Sala Umberto

“Gisell?” al Teatro Celebrazioni: Nyko Piscopo riscrive il mito romantico in chiave contemporaneaBologna si prepara ad accogliere una delle riletture più originali e attuali di un classico del balletto: venerdì 27 febbraio alle ore 21.

Tutto quello che riguarda Chiara Becchimanzi.

Eroina – non solo stand up comedy show, Chiara Becchimanzi in Sala UmbertoDa questa domanda prende forma Eroina – non solo stand up comedy show, il nuovo spettacolo scritto, diretto e interpretato da Chiara Becchimanzi che fa tappa anche a Roma, il 13 aprile, in Sala ... romatoday.it

Eroina, con Chiara BecchimanziMercoledì 15 aprile 2026 alle ore 21.00 fa tappa al Teatro Gioiello di Torino il nuovo spettacolo di stand up comedy Eroina con Chiara Becchimanzi. mentelocale.it