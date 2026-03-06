Paolo Berlusconi ha ricordato il fratello Silvio, menzionando alcuni dei giocatori che ha sempre sognato, tra cui Maradona e Totti. Il suo intervento si concentra su aspetti legati alla storia del club e alle figure che hanno segnato il suo percorso. La narrazione si focalizza su un racconto personale e diretto, senza approfondimenti su motivazioni o interpretazioni.

Un ritratto delle ragioni profonde che hanno trasformato il Milan in una presenza di rilievo internazionale, raccontato da Paolo Berlusconi. L’intervista ricostruisce i momenti chiave che hanno spinto Silvio Berlusconi a guidare il club verso una nuova era, evidenziando un legame forte tra città, squadra e una visione sportiva in grado di cambiare la storia del calcio. Le radici di questa trasformazione affondano in un legame profondo con Milano, coltivato fin dall’infanzia nella passione rossonera. Paolo Berlusconi racconta come Silvio abbia visto nel Milan non solo una società sportiva, ma un’istituzione capace di restituire alla città ciò che le era stato tolto. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Paolo Berlusconi ricorda il fratello Silvio: «Tra i giocatori sognati, Maradona e Totti»

Paolo Berlusconi racconta così il fratello Silvio: «I giocatori che avrebbe voluto? Forse Maradona e Totti. Li ammirava»Mercato Napoli, Mittelstadt dello Stoccarda è l’ultima idea per la difesa! La mossa degli azzurri Senesi Juve, ore calde per il futuro del difensore:...

Grande Fratello Vip, da Pier Silvio Berlusconi è arrivato il sì (per non darla vinta a Corona)Fumata bianca: il Grande Fratello Vip si farà, Pier Silvio Berlusconi ha dato l'ok per organizzare con Endemol la nuova edizione.

Altri aggiornamenti su Paolo Berlusconi.

Temi più discussi: SALLUSTI TORNA ALLA DIREZIONE DE IL GIORNALE; Il 6 marzo Radio Monte Carlo compie 60 anni e festeggia con una speciale programmazione; Referendum Peter Gomez | Previti? È condannato per corruzione dei giudici chi sostiene il sì non dovrebbe volerlo ai propri incontri; 1994-Quinta puntata su Sky Atlantic.

Paolo Berlusconi sul fratello Silvio: «I giocatori che avrebbe voluto? Forse Maradona e Totti. Li ammirava». Le sue parolePaolo Berlusconi sul fratello Silvio: «I giocatori che avrebbe voluto? Forse Maradona e Totti. Li ammirava». Le sue parole Le origini del successo mondiale del Milan affondano in un legame profondo e ... calcionews24.com

Paolo Berlusconi: «Il 20 febbraio è il Natale dei milanisti»Paolo Berlusconi al Corriere dello Sport: «Il 20 febbraio è il Natale dei tifosi milanisti». Segui le ultimissime Il 20 febbraio non sarà mai una data qualunque per il popolo milanista. In questo gior ... milannews24.com

Paolo #Berlusconi: “20-02-1986, il #Natale dei #tifosi del #Milan. Perché Silvio rifiutò l’ingresso di Armani” - facebook.com facebook

Paolo #Berlusconi: “20-02-1986, il #Natale dei #tifosi del @acmilan. Perché Silvio rifiutò l’ingresso di Armani” - #ACMilan #Milan #SempreMilan x.com