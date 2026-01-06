Via della stazione di Palidoro | dal 7 gennaio cambia la viabilità

A partire dal 7 gennaio, cambia la viabilità di via della stazione di Palidoro a Fiumicino, nell’ambito di interventi per migliorare la circolazione locale. La modifica riguarda la regolamentazione del traffico lungo questa importante strada di collegamento tra la SS. e le aree circostanti, al fine di garantire maggiore sicurezza e fluidità alla viabilità. Ecco le principali novità e le indicazioni utili per i cittadini.

Fiumicino, 6 gennaio 2026 – Nell’ambito degli interventi di miglioramento della viabilità comunale, è stata approvata una modifica della disciplina di circolazione in via della stazione di Palidoro, strada di collegamento tra la SS.1 Via Aurelia e il parcheggio della stazione ferroviaria di Palidoro. Via della Stazione è a doppio senso di marcia ma le ridotte dimensioni della carreggiata, unite alla sosta attualmente consentita su un lato della strada, hanno nel tempo generato criticità rilevanti: difficoltà di incrocio tra veicoli, frequenti blocchi del traffico e situazioni di rischio per i pedoni diretti alla stazione. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

