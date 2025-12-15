Un nuovo macchinario del valore di 6.000 euro è stato donato al Centro regionale di Fibrosi Cistica dell’ospedale di Gubbio-Gualdo Tadino. L’analisatore di ossido nitrico, donato dall’associazione “Correreaperdifiato, insieme contro la Fibrosi Cistica”, supporterà le diagnosi e il monitoraggio dei pazienti affetti da questa malattia.

© Perugiatoday.it - Ospedale di Branca, la donazione: nuovo macchinario da 6mila euro per il Centro regionale di Fibrosi Cistica

Un analizzatore di ossido nitrico, del valore di 6mila euro e destinato al Centro regionale di Fibrosi Cistica dell’ospedale di Gubbio-Gualdo Tadino, è stato donato da “Correreaperdifiato, insieme contro la Fibrosi Cistica”, associazione fondata nel 2015 da Fabiola Pecci, affetta dalla nascita da. Perugiatoday.it

Ospedale Branca, parlano gli ex direttori Asl

Nove televisori, biliardino e stereo: una speciale donazione all’ospedale di Scorrano - È quanto realizzato dall’associazione “Il tuo sorriso, il nostro ricordo” fondata in memoria di Francesca e Simone, due ragazzi venuti a mancare prematuramente, per il reparto di psichiatria ... lecceprima.it