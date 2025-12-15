Ospedale di Branca la donazione | nuovo macchinario da 6mila euro per il Centro regionale di Fibrosi Cistica

Un nuovo macchinario del valore di 6.000 euro è stato donato al Centro regionale di Fibrosi Cistica dell’ospedale di Gubbio-Gualdo Tadino. L’analisatore di ossido nitrico, donato dall’associazione “Correreaperdifiato, insieme contro la Fibrosi Cistica”, supporterà le diagnosi e il monitoraggio dei pazienti affetti da questa malattia.

Un analizzatore di ossido nitrico, del valore di 6mila euro e destinato al Centro regionale di Fibrosi Cistica dell’ospedale di Gubbio-Gualdo Tadino, è stato donato da “Correreaperdifiato, insieme contro la Fibrosi Cistica”, associazione fondata nel 2015 da Fabiola Pecci, affetta dalla nascita da. Perugiatoday.it

