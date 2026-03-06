oroscopo 06 03 2026 a 08 03 2026

Da venerdì a domenica, l'oroscopo suggerisce un weekend con energia intensificata per l'Ariete, che potrebbe sentirsi spinto a uscire, socializzare e cercare nuove occasioni di incontro. La concentrazione si sposta sull'uso del tempo libero per attività e interazioni con altre persone, con un'attenzione particolare alle opportunità di flirtare o vivere emozioni legate ai sentimenti.

Weekend col turbo inserito. Hai voglia di uscire, fare cose, vedere gente e magari anche innamorarti. o almeno flirtare un po’. Attenzione solo a non organizzare tre aperitivi nello stesso momento: sei energico, ma non puoi clonarti. Il tuo motto del weekend è: meno caos, più piacere. Buon cibo, divano, cinema o una passeggiata tranquilla. Se qualcuno prova a trascinarti in un locale affollato, potresti guardarlo come se ti avesse appena proposto una maratona alle sei di mattina. Weekend sociale: messaggi, telefonate, inviti, chat che esplodono. Sei la persona più richiesta della rubrica. Tra sabato e domenica potrebbe arrivare anche una proposta improvvisa. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

