origgio ragazzi trovano portafogli coi soldi e lo restituiscono

A Origgio, alcuni ragazzi hanno trovato un portafogli contenente quattro banconote da 20 euro e alcune monete e lo hanno consegnato alle autorità senza prenderne nulla. Il gesto è avvenuto nelle ultime ore, mostrando un comportamento onesto e rispettoso delle regole. La vicenda si è svolta nel centro del paese, attirando l’attenzione di residenti e passanti.

