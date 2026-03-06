Orario di WrestleMania 42 annunciato | l' Italia in prima fila

L’orario di inizio di WrestleMania 42 è stato annunciato, con l’Italia in prima fila. La manifestazione si svolgerà con il match principale tra i team BITW e OTC, trasmesso negli Stati Uniti su ESPN e a livello internazionale su Netflix. La data e l’orario precisi sono stati comunicati ai fan che aspettano l’evento.

For it all.in the main event of #WrestleMania. The BITW vs The OTC.@espn in US @netflix internationally pic.twitter.comL51i9t7Wi8 L'attenzione è rivolta all'orario di inizio di WrestleMania 42, con la WWE che ha ufficializzato le fasce orarie per entrambe le serate a Las Vegas, eliminando le incertezze che si erano susseguite nei giorni precedenti. la comunicazione arriva in concomitanza con la pubblicazione di un poster promozionale che mette in evidenza il main event e contrassegna le ore ufficiali di riferimento. la conferma indica come orario di partenza 18:00 ora della costa orientale (EST), corrispondenti a mezzanotte in Italia, con la conversione a 15:00 per il pubblico della costa pacifica.