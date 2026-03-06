Il sindacato Silp Cgil critica l’assegnazione di una nuova sede alla Questura, definendo lo spostamento alla Cialdini una

Poliziotti e cittadini continuano a fare i conti con sedi fatiscenti, infiltrazioni d’acqua e perfino reti negli uffici per evitare che i calcinacci cadano sulla testa dei dipendenti. A puntare il dito è Pierpaolo Frega, segretario provinciale del sindacato di polizia Silp Cgil, che usa parole durissime per descrivere una vicenda, quella della sede della Questura, che va avanti da decenni senza soluzione. Secondo Frega, la decisione del presidente della Provincia Giuseppe Paolini di vendere l’immobile che ospita parte degli uffici della Questura è un passaggio inevitabile. "Ha fatto bene – sostiene – perché buttare soldi pubblici in un edificio che sta crollando a pezzi è un’offesa per i cittadini". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nuova Questura, Silp Cgil all’attacco. Frega: "È stata svelata la farsa dello spostamento alla Cialdini"

Tomb Raider: Catalyst e Legacy of Atlantis, è stata svelata la nuova doppiatrice di Lara CroftDurante i The Game Awards 2025, Tomb Raider è tornato al centro della scena con due annunci molto importanti.

Aeroporto Tito Minniti, Silp-Cgil chiede un aumento delle forze di poliziaLa parabola di crescita dell'aeroporto di Reggio Calabria impone una maggiore esigenza di personale di polizia per garantire la sicurezza dello scalo.

Aggiornamenti e notizie su Nuova Questura.

Temi più discussi: Nuova Questura, Silp Cgil all’attacco. Frega: È stata svelata la farsa dello spostamento alla Cialdini; Allarme Silp Cgil, 'edificio della questura di Pesaro è fatiscente'; Questura, edifici in condizioni critiche e ancora rinvii per la nuova sede, una commedia all’italiana.

Allarme Silp Cgil, 'edificio della questura di Pesaro è fatiscente'(ANSA) - PESARO, 05 MAR - Se fosse la storia di una filmografia, la realizzazione della nuova Questura passerebbe rapidamente da: 'la storia infinita' a 'le comiche', finendo per 'Mission impossible' ... msn.com

Nuova Questura a Villa Marina. Assurdo ignorare la propostaVilla Marina, il gigante che cade a pezzi mentre la Questura implode. È la denuncia del segretario del Silp Cgil, Pierpaolo Frega. Secondo il sindacalista si tratta di una ferita doppia, urbana e ... ilrestodelcarlino.it

Fiat Panda Polizia di Stato Questura di Roma Allestimento NCT Nuova Carrozzeria Torinese POLIZIA H9883 Foto di Spotting the World @_spottingtheworld #Polizia #PoliziaDiStato #Police #Polizei #Policia #Politi #Fiat #Panda - facebook.com facebook