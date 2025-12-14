Tomb Raider | Catalyst e Legacy of Atlantis è stata svelata la nuova doppiatrice di Lara Croft

Durante i The Game Awards 2025, Tomb Raider ha fatto il suo ritorno annunciando due nuovi titoli e svelando la nuova doppiatrice di Lara Croft. Questa rivelazione ha suscitato grande interesse tra i fan, segnando un momento di rinnovamento per la celebre saga.

Durante i The Game Awards 2025, Tomb Raider è tornato al centro della scena con due annunci molto importanti. Da un lato è stato svelato Tomb Raider: Legacy of Atlantis, remake del primo storico capitolo, dall'altro è stato finalmente mostrato Tomb Raider: Catalyst, nuovo episodio della saga. Insieme a queste rivelazioni, è arrivata anche una notizia simbolica per il futuro del franchise. Lara Croft avrà una nuova voce ufficiale. Una scelta che segna l'inizio di una nuova fase narrativa e stilistica. E che punta a ridefinire l'iconica archeologa per le prossime generazioni. Con Crystal Dynamics e Flying Wild Hog al lavoro su due titoli distinti, previsti rispettivamente per il 2026 e il 2027, gli sviluppatori hanno deciso di rinnovare anche l'identità vocale della protagonista.

Tomb Raider: annunciati Legacy of Atlantis e Catalyst - Sono stati annunciati due nuovi capitoli di Tomb Raider: Legacy of Atlantis in arrivo nel 2026 e Catalyst previsto per il 2027. vgmag.it

Amazon Luna regala un costume esclusivo per Lara Croft in Tomb Raider: Legacy of Atlantis a chi collega l’account PSN o Xbox al servizio. - facebook.com facebook

Tomb Raider: La Leggenda di Lara Croft, la recensione della seconda stagione ora su Netflix x.com

