Nomine | il Tenente Colonnello Licari è il nuovo comandante del Reparto Supporti alle Operazioni Speciali

Venerdì 6 marzo si è svolta una cerimonia presso il Comando delle Forze Speciali dell’Esercito per l’avvicendamento al comando del Reparto Supporti alle Operazioni Speciali. Durante l’evento, il Maggiore Giovanni Pino ha passato le consegne al nuovo comandante, il Tenente Colonnello Santo Emanuele Licari. La cerimonia ha visto la partecipazione di membri del reparto e rappresentanti dell’Esercito.

La cerimonia si è svolta alla presenza del Generale di Brigata Carmine Vizzuso, comandante del COMFOSE, nonché di autorità militari e del personale del reparto. Nel suo intervento di saluto, il comandante uscente ha espresso parole di ringraziamento nei confronti del personale del reparto per la professionalità, la dedizione e lo spirito di servizio dimostrati nel corso del suo incarico. Nel corso dell'evento, il Gen.B. Carmine Vizzuso ha rivolto parole di sincero apprezzamento al Magg. Giovanni Pino per l'impegno, la professionalità e la passione dimostrati durante il periodo di comando, sottolineando il lavoro svolto alla guida del reparto e i risultati conseguiti nel campo della preparazione e dell'efficienza operativa.