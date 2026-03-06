Nola e Napoli celebrano il Libero Pensiero | Giordano Bruno incontra l’arte della cartapesta Lo start domani

A Nola e Napoli si preparano due giorni di eventi dedicati a Giordano Bruno, con iniziative culturali, incontri e celebrazioni per ricordare il suo pensiero e il suo ruolo storico. La commemorazione prende il via domani, coinvolgendo la comunità locale in diverse manifestazioni che uniscono arte, storia e riflessione. L’attenzione si concentra sulla figura del filosofo e sul suo contributo al libero pensiero.

Due giornate dedicate a Giordano Bruno tra eventi culturali, incontri e celebrazioni per ricordarne il pensiero e il coraggio.. Napoli si prepara a vivere due giornate di intensa suggestione culturale nel nome di Giordano Bruno, simbolo universale di libertà intellettuale e coraggio civile. Domani, venerdì 6 marzo, alle ore 10.30 nella prestigiosa cornice di Palazzo Serra di Cassano, la riflessione filosofica si intreccerà con la tradizione artigianale grazie a un incontro che metterà in dialogo il pensiero bruniano con l’arte della cartapesta, espressione identitaria del territorio nolano. Un convegno di alto profilo che vedrà la partecipazione di autorevoli relatori e sarà arricchito dall’esposizione di opere in cartapesta dedicate al filosofo, realizzate dai maestri del Consorzio. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Nola e Napoli celebrano il Libero Pensiero: Giordano Bruno incontra l’arte della cartapesta. Lo start domani Nola, “i biscotti del libero pensiero” per celebrare l’anniversario della morte del filosofo Giordano BrunoNola – Esprimere la complessa e profonda filosofia di Giordano Bruno, attraverso dei biscotti. Tutto quello che riguarda Libero Pensiero. Temi più discussi: Nola e Napoli celebrano il Libero Pensiero: Giordano Bruno incontra l’arte della cartapesta - Napoli Village; Caserta, apre la prima giornata de: La città delle donne - Napoli Village - Quotidiano di; Al Teatro Civico 14 In the mood for Marilyn - Napoli Village - Quotidiano di Informazioni Online; Napoli, Assemblea Coldiretti Campania al Palapartenope di Fuorigrotta. la forza amica del Paese. Nola e Napoli celebrano il Libero Pensiero: Giordano Bruno incontra l’arte della cartapestaDomani, venerdì 6 marzo, alle ore 10.30 nella prestigiosa cornice di Palazzo Serra di Cassano, la riflessione filosofica si intreccerà con la tradizione ... napolivillage.com Giordano Bruno tra Napoli e Nola: l’arte della cartapesta celebra il libero pensieroNAPOLI - Nola e Napoli si preparano a vivere due giorni in cui memoria, arte e filosofia si intrecciano nel segno di Giordano Bruno, figura-simbolo del Giordano Bruno tra Napoli e Nola: l’arte della c ... marigliano.net ATTENZIONE! L’Irritate Fest #6 cambia location! Per cause di forza maggiore la festa non si potrà tenere al Circolo Libero Pensiero, che ringraziamo e continuiamo a considerare più che amici, dei veri fratelli! Ci spostiamo dai quegli scellerati pazzoidi - facebook.com facebook