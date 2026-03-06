nissan lo stabilimento di sunderland rischia per le norme made in europe

Lo stabilimento Nissan di Sunderland potrebbe essere coinvolto in problemi legati alle nuove norme europee sul

Nissan potrebbe essere costretta a chiudere il proprio stabilimento di Sunderland se il Regno Unito non fosse incluso nelle nuove norme di produzione Made in Europe proposte dall'Ue. Questo è quanto filtra dalla casa giapponese, che avrebbe informato il governo britannico della possibilità di dover rinunciare al proprio impianto produttivo d'oltremanica qualora l'attuale proposta della Commissione Europea acquisisse efficacia, come riportato dal Financial Times. L'Industrial Accelerator Act, presentato mercoledì 4 marzo a Bruxelles e nato per stimolare l'industria manifatturiera nei confini dell'Unione, fissa i criteri relativi alla produzione Made in Europe, regolando l'accesso a sovvenzioni pubbliche per le aziende che si adeguino alle disposizioni contenute nella proposta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Dallo stabilimento di Sunderland alla strada: come nasce la Nissan LEAF di terza generazione

